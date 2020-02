jfitts23 said:

Cameron, NC



http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?icep_ff3=2&toolid=10001&campid=5335821607&icep_item=283394255858

Please see ad for full description and more pictures.

363 Dart iron eagle Block forged crank and rods

AFR 205 heads

Comp cams

Scorpion rockers

10:1 Compression 13,500 oboCameron, NCPlease see ad for full description and more pictures.363 Dart iron eagle Block forged crank and rodsAFR 205 headsComp camsScorpion rockers10:1 Compression Click to expand...

jfitts23 said:

Cameron, NC



http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?icep_ff3=2&toolid=10001&campid=5335821607&icep_item=283394255858

Please see ad for full description and more pictures.

363 Dart iron eagle Block forged crank and rods

AFR 205 heads

Comp cams

Scorpion rockers

10:1 Compression 13,500 oboCameron, NCPlease see ad for full description and more pictures.363 Dart iron eagle Block forged crank and rodsAFR 205 headsComp camsScorpion rockers10:1 Compression Click to expand...