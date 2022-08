Listed is a Starter Solenoid that fits many Fords from the 70's and 60's (Mustangs, Falcons, etc..) that is becoming hard to find because it is nowfrom Ford. Item is located in Southern Wisconsin (53044). Asking $28 plus shipping costs.For some 80's 90's Ford vehicles, it replaces/cross-references PN: E7HZ-11450-AE7HZ-11450-A is Discontinued from Ford!Description: SolenoidOEM(s): Ford Motorcraft®Voltage: 12Condition: NewMounting: Flat 180 (F180)Case Material: CardboardNumber of Terminals: 4Notes: Grounded Base, 10-32 I TerminalReplaces:Cole Hersee 24021 24021BX 24136 M24021Delco U930 U939Ford B6AZ-11450-A, D8DZ-11450-A, E7HZ-11450-ASW1162 SW1507 SW1507A SW1507B SW246 SW3 SW904Johnson Electric 5130440 SO51304Pollak 52-305-01Prestolite 15-3FSAZ4201E SAZ4201NStandard Motor Products 0215481-001 SS581E7HZ-11450-A Fits:Ford Bronco 1985, 1986, 1987Ford E-150 Econoline 1985Ford E-150 Econoline Club Wagon 1985Ford E-250 Econoline 1985Ford E-250 Econoline Club Wagon 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991Ford E-350 Econoline 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991Ford E-350 Econoline Club Wagon 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991Ford Escort 1984Ford EXP 1984Ford F-150 1984, 1985, 1986, 1987Ford F-250 1985, 1986, 1987, 1988, 1989Ford F-350 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989Ford LTD 1984Ford Mustang 1984Ford Tempo 1984Ford Thunderbird 1984Motorcraft® starter relays are the best fit for Ford, Lincoln and Mercury vehicles.Pictures are of actual items listed.