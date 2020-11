1985 Total Model Production Numbers

1985 Color Production Numbers

1986 Total Model Production Numbers

1986 Color Production Numbers

1987 Total Model Production Numbers

1987 Color Production Numbers

1988 Model Production Numbers

1988 Color Production Numbers

1989 Model Production Numbers

1989 Color Production Numbers

1990 Model Production Numbers

1990 Color Production Numbers

1991 Model Production Numbers

1991 Color Production Numbers

1992 Model Production Numbers

1992 Color Production Numbers

1993 Model Production Numbers

1993 Color Production Numbers

The Official Fox Body Production Number Thread*Updated: April 10, 2005Due to the character limit on stangnet, I am forced to place the update on another post withing this thread...Hey fellow stangers, I recently picked up the May 2005 Issue of “Muscle Mustangs & Fast Fords” and found some very valuable information. Ford Fox Body Production numbers! Complete with color codes, model codes, and how many of each were produced each year!!! This can prove to be VERY useful if someone is wanting to find their color code/color name, model code, or information on how rare (or not so rare) their car is! I really believe this is sticky material so go ahead and let me know if you think it’s useful or not to have on these threads!Now, with these numbers in hand… WHO HAS THE RAREST FOX BODY ON STANGNET????_____________________________________________________________LX 5.0 Sedan (P26M): 2,284 (316 of them Special Service)LX 5.0/GT Convertible (P27M): 6,989LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 39,460SVO Hatchback (P28T): 1,951LX 5.0 Sedan (P26M): 213LX 5.0/GT Convertible (P27M): 717LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 5,791SVO Hatchback (P28T): 334LX 5.0 Sedan (P26M): 370LX 5.0/GT Convertible (P27M): 1,331LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 10,097SVO Hatchback (P28T): 5391B Medium CharcoalLX 5.0 Sedan (P26M): 213LX 5.0/GT Convertible (P27M): 717LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 5,791SVO Hatchback (P28T): 334LX 5.0 Sedan (P26M): 140LX 5.0/GT Convertible (P27M): 426LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 3,686SVO Hatchback (P28T): 146LX 5.0 Sedan (P26M): 188LX 5.0/GT Convertible (P27M): 710LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 4,716SVO Hatchback (P28T): 220LX 5.0 Sedan (P26M): 148LX 5.0/GT Convertible (P27M): 1,324LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 6,105SVO Hatchback (P28T): 348LX 5.0 Sedan (P26M): 210LX 5.0/GT Convertible (P27M): 207LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 294SVO Hatchback (P28T): N/ALX 5.0 Sedan (P26M): 164LX 5.0/GT Convertible (P27M): 464LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 2,638SVO Hatchback (P28T): N/ALX 5.0 Sedan (P26M): 37LX 5.0/GT Convertible (P27M): 35LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 36SVO Hatchback (P28T): 32LX 5.0 Sedan (P26M): 31LX 5.0/GT Convertible (P27M): N/ALX 5.0/GT Hatchback (P28M): 29SVO Hatchback (P28T): N/ALX 5.0 Sedan (P26M): 62LX 5.0/GT Convertible (P27M): 43LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 81SVO Hatchback (P28T): N/ALX 5.0 Sedan (P26M): 55LX 5.0/GT Convertible (P27M): N/ALX 5.0/GT Hatchback (P28M): 79SVO Hatchback (P28T): N/ALX 5.0 Sedan (P26M): 330LX 5.0/GT Convertible (P27M): 1,722LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 5,908SVO Hatchback (P28T): 332_________________________________________________________LX 5.0 Sedan (P26M): 2,825 (415 of them Special Service)LX 5.0/GT Convertible (P27M): 11,265LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 43,016SVO Hatchback (P28T): 3,379LX 5.0 Sedan (P26M): 554LX 5.0/GT Convertible (P27M):2,455LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 10,895SVO Hatchback (P28T): 1,053LX 5.0 Sedan (P26M): 274LX 5.0/GT Convertible (P27M): 1,000LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 6,046SVO Hatchback (P28T): 390LX 5.0 Sedan (P26M): 169LX 5.0/GT Convertible (P27M): 611LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 3,683SVO Hatchback (P28T): 224LX 5.0 Sedan (P26M): 216LX 5.0/GT Convertible (P27M): 1,119LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 5,125SVO Hatchback (P28T): 384LX 5.0 Sedan (P26M): 284LX 5.0/GT Convertible (P27M): 2,770LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 8,108SVO Hatchback (P28T): 681LX 5.0 Sedan (P26M): 115LX 5.0/GT Convertible (P27M): 384LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 2,408SVO Hatchback (P28T): N/ALX 5.0 Sedan (P26M): 6LX 5.0/GT Convertible (P27M): 45LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 78SVO Hatchback (P28T): 15LX 5.0 Sedan (P26M): 6LX 5.0/GT Convertible (P27M): N/ALX 5.0/GT Hatchback (P28M): 6SVO Hatchback (P28T): N/ALX 5.0 Sedan (P26M): 254LX 5.0/GT Convertible (P27M): 176LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 244SVO Hatchback (P28T): 71LX 5.0 Sedan (P26M): 16LX 5.0/GT Convertible (P27M): 47LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 34SVO Hatchback (P28T): N/ALX 5.0 Sedan (P26M): 24LX 5.0/GT Convertible (P27M): N/ALX 5.0/GT Hatchback (P28M): 22SVO Hatchback (P28T): N/ALX 5.0 Sedan (P26M): 502LX 5.0/GT Convertible (P27M): 2,658LX 5.0/GT Hatchback (P28M): 6,367SVO Hatchback (P28T): 561___________________________________________________________LX 5.0 Sedan (P40E): 4,888 (643 of them Special Service)LX 5.0 Hatchback (P41E): 9,642LX 5.0 Convertible (P44E): 2,073GT Hatchback (P42E): 37,056GT Convertible (P45E): 10,451LX 5.0 Sedan (P40E): 62LX 5.0 Hatchback (P41E): 2,317LX 5.0 Convertible (P44E): 281GT Hatchback (P42E): 9,292GT Convertible (P45E): 2,211LX 5.0 Sedan (P40E): 421LX 5.0 Hatchback (P41E): 1,100LX 5.0 Convertible (P44E): 116GT Hatchback (P42E): 4,526GT Convertible (P45E): 576LX 5.0 Sedan (P40E): 140LX 5.0 Hatchback (P41E): 224LX 5.0 Convertible (P44E): 32GT Hatchback (P42E): 1,268GT Convertible (P45E): 206LX 5.0 Sedan (P40E): 642LX 5.0 Hatchback (P41E): 1,545LX 5.0 Convertible (P44E): 435GT Hatchback (P42E): 7,462GT Convertible (P45E): 2,331LX 5.0 Sedan (P40E): 352LX 5.0 Hatchback (P41E): 878LX 5.0 Convertible (P44E): 151GT Hatchback (P42E): 3,664GT Convertible (P45E): 713LX 5.0 Sedan (P40E): 277LX 5.0 Hatchback (P41E): 734LX 5.0 Convertible (P44E): 130GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 94LX 5.0 Hatchback (P41E): 156LX 5.0 Convertible (P44E): 68GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 371LX 5.0 Hatchback (P41E): 941LX 5.0 Convertible (P44E): 116GT Hatchback (P42E): 4,065GT Convertible (P45E): 674LX 5.0 Sedan (P40E): 108LX 5.0 Hatchback (P41E): 229LX 5.0 Convertible (P44E): 48GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): 164LX 5.0 Sedan (P40E): 47LX 5.0 Hatchback (P41E): 79LX 5.0 Convertible (P44E): 36GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 45LX 5.0 Hatchback (P41E): 68LX 5.0 Convertible (P44E): 27GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 786LX 5.0 Hatchback (P41E): 1,371LX 5.0 Convertible (P44E): 633GT Hatchback (P42E): 6,799GT Convertible (P45E): 3,576________________________________________________________LX 5.0 Sedan (P40E): 5,568 (379 of them Special Service)LX 5.0 Hatchback (P41E): 16,331LX 5.0 Convertible (P44E): 5,188GT Hatchback (P42E): 50,282GT Convertible (P45E): 18,158LX 5.0 Sedan (P40E): 46LX 5.0 Hatchback (P41E): 127LX 5.0 Convertible (P44E): 120GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 1,552LX 5.0 Hatchback (P41E): 3,832LX 5.0 Convertible (P44E): 768GT Hatchback (P42E): 12,017GT Convertible (P45E): 3,791LX 5.0 Sedan (P40E): 452LX 5.0 Hatchback (P41E): 1,629LX 5.0 Convertible (P44E): 277GT Hatchback (P42E): 5,075GT Convertible (P45E): 902LX 5.0 Sedan (P40E): 224LX 5.0 Hatchback (P41E): 246LX 5.0 Convertible (P44E): 97GT Hatchback (P42E): 1,549GT Convertible (P45E): 438LX 5.0 Sedan (P40E): 648LX 5.0 Hatchback (P41E): 2,391LX 5.0 Convertible (P44E): 1,008GT Hatchback (P42E): 8,642GT Convertible (P45E): 4,043LX 5.0 Sedan (P40E): 395LX 5.0 Hatchback (P41E): 1,780LX 5.0 Convertible (P44E): 442GT Hatchback (P42E): 5,611GT Convertible (P45E): 1,641LX 5.0 Sedan (P40E): 253LX 5.0 Hatchback (P41E): 881LX 5.0 Convertible (P44E): 233GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 28LX 5.0 Hatchback (P41E): 41LX 5.0 Convertible (P44E): 45GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 313LX 5.0 Hatchback (P41E): 1,322LX 5.0 Convertible (P44E): 353GT Hatchback (P42E): 3,806GT Convertible (P45E): 1,096LX 5.0 Sedan (P40E): 426LX 5.0 Hatchback (P41E): 1,600LX 5.0 Convertible (P44E): 315GT Hatchback (P42E): 5,281GT Convertible (P45E): 1,676LX 5.0 Sedan (P40E): 23LX 5.0 Hatchback (P41E): 95LX 5.0 Convertible (P44E): 74GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 829LX 5.0 Hatchback (P41E): 2,387LX 5.0 Convertible (P44E): 1,476GT Hatchback (P42E): 8,301GT Convertible (P45E): 4,571___________________________________________________________LX 5.0 Sedan (P40E): 10,528 (776 of them Special Service)LX 5.0 Hatchback (P41E): 24,734LX 5.0 Convertible (P44E): 10,575GT Hatchback (P42E): 40,231GT Convertible (P45E): 19,417LX 5.0 Sedan (P40E): 409LX 5.0 Hatchback (P41E): 1,249LX 5.0 Convertible (P44E): 368GT Hatchback (P42E): 2,516GT Convertible (P45E): 1,345LX 5.0 Sedan (P40E): 67LX 5.0 Hatchback (P41E): 126LX 5.0 Convertible (P44E): 163GT Hatchback (P42E): 9,656GT Convertible (P45E): 3,958LX 5.0 Sedan (P40E): 2,174LX 5.0 Hatchback (P41E): 5,356LX 5.0 Convertible (P44E): 1,563GT Hatchback (P42E): 2,598GT Convertible (P45E): 809LX 5.0 Sedan (P40E): 842LX 5.0 Hatchback (P41E): 2,025LX 5.0 Convertible (P44E):485GT Hatchback (P42E): 1,220GT Convertible (P45E): 470LX 5.0 Sedan (P40E): 312LX 5.0 Hatchback (P41E): 525LX 5.0 Convertible (P44E):434GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 718LX 5.0 Hatchback (P41E): 2,032LX 5.0 Convertible (P44E):1,207GT Hatchback (P42E): 3,738GT Convertible (P45E): 2,070LX 5.0 Sedan (P40E): 899LX 5.0 Hatchback (P41E): 2,734LX 5.0 Convertible (P44E): 1,499GT Hatchback (P42E): 4,655GT Convertible (P45E): 2,307LX 5.0 Sedan (P40E): 575LX 5.0 Hatchback (P41E): 1,107LX 5.0 Convertible (P44E): 408GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 137LX 5.0 Hatchback (P41E): 236LX 5.0 Convertible (P44E): 127GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P40E): 687LX 5.0 Hatchback (P41E): 1,799LX 5.0 Convertible (P44E): 626GT Hatchback (P42E): 2,824GT Convertible (P45E): 1,090LX 5.0 Sedan (P40E): 938LX 5.0 Hatchback (P41E): 2,168LX 5.0 Convertible (P44E): 554GT Hatchback (P42E): 3,162GT Convertible (P45E): 1,237LX 5.0 Sedan (P40E): 1,996LX 5.0 Hatchback (P41E): 5,337LX 5.0 Convertible (P44E): 3,141GT Hatchback (P42E): 9,762GT Convertible (P45E): 6,131_______________________________________________________LX 5.0 Sedan (P41E): 7,905 (921 of them Special Service)LX 5.0 Hatchback (P41F): 17,409LX 5.0 Convertible (P44E): 9,692GT Hatchback (P42E): 33,639GT Convertible (P45E): 12,252LX 5.0 Sedan (P41E): 309LX 5.0 Hatchback (P41F): 790LX 5.0 Convertible (P44E): 286GT Hatchback (P42E): 1,556GT Convertible (P45E): 533LX 5.0 Sedan (P41E): 734LX 5.0 Hatchback (P41F): 2,315LX 5.0 Convertible (P44E): 516GT Hatchback (P42E): 3,177GT Convertible (P45E): 856LX 5.0 Sedan (P41E): 6LX 5.0 Hatchback (P41F): 14LX 5.0 Convertible (P44E): 5GT Hatchback (P42E): 54GT Convertible (P45E): 15LX 5.0 Sedan (P41E): 1,158LX 5.0 Hatchback (P41F): 3,154LX 5.0 Convertible (P44E): 1,330GT Hatchback (P42E): 6,358GT Convertible (P45E): 2,808LX 5.0 Sedan (P41E): 12LX 5.0 Hatchback (P41F): N/ALX 5.0 Convertible (P44E): N/AGT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 434LX 5.0 Hatchback (P41F): 478LX 5.0 Convertible (P44E): 210GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 610LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,576LX 5.0 Convertible (P44E): 311GT Hatchback (P42E): 1,924GT Convertible (P45E): 529LX 5.0 Sedan (P41E): 7LX 5.0 Hatchback (P41F): N/ALX 5.0 Convertible (P44E): N/AGT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): 768LX 5.0 Sedan (P41E): 6LX 5.0 Hatchback (P41F): 31LX 5.0 Convertible (P44E): 4,106GT Hatchback (P42E): 67GT Convertible (P45E): 9LX 5.0 Sedan (P41E): 1,256LX 5.0 Hatchback (P41F): 3,039LX 5.0 Convertible (P44E): 1,708GT Hatchback (P42E): 7,110GT Convertible (P45E): 3,587LX 5.0 Sedan (P41E): 1,565LX 5.0 Hatchback (P41F): 3,359LX 5.0 Convertible (P44E): 669GT Hatchback (P42E): 6,776GT Convertible (P45E): 2,271LX 5.0 Sedan (P41E): 463LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,460LX 5.0 Convertible (P44E): 303GT Hatchback (P42E): 1,789GT Convertible (P45E): 491LX 5.0 Sedan (P41E): 7LX 5.0 Hatchback (P41F): 35LX 5.0 Convertible (P44E): 4GT Hatchback (P42E): 35GT Convertible (P45E): 9LX 5.0 Sedan (P41E): 421LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,102LX 5.0 Convertible (P44E): 238GT Hatchback (P42E): 1,443GT Convertible (P45E): 332LX 5.0 Sedan (P41E): 8LX 5.0 Hatchback (P41F): 44LX 5.0 Convertible (P44E): 6GT Hatchback (P42E): 53GT Convertible (P45E): 16_________________________________________________________LX 5.0 Sedan (P41E): 7,229 (385 of them Special Service)LX 5.0 Hatchback (P41F): 2,717LX 5.0 Convertible (P44E): 7,850GT Hatchback (P42E): 24,667GT Convertible (P45E): 8,852LX 5.0 Sedan (P41E): 662LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,141LX 5.0 Convertible (P44E): 556GT Hatchback (P42E): 2,135GT Convertible (P45E): 544LX 5.0 Sedan (P41E): 454LX 5.0 Hatchback (P41F): 650LX 5.0 Convertible (P44E): 427GT Hatchback (P42E): 1,401GT Convertible (P45E): 360LX 5.0 Sedan (P41E): 1,004LX 5.0 Hatchback (P41F): 2,105LX 5.0 Convertible (P44E): 1,983GT Hatchback (P42E): 4,524GT Convertible (P45E): 2,066LX 5.0 Sedan (P41E): 106LX 5.0 Hatchback (P41F): 379LX 5.0 Convertible (P44E): 67GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 100LX 5.0 Hatchback (P41F): 349LX 5.0 Convertible (P44E): 65GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 420LX 5.0 Hatchback (P41F): 867LX 5.0 Convertible (P44E): 219GT Hatchback (P42E): 913GT Convertible (P45E): 212LX 5.0 Sedan (P41E): 585LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,266LX 5.0 Convertible (P44E): 423GT Hatchback (P42E): 2,311GT Convertible (P45E): 592LX 5.0 Sedan (P41E): 159LX 5.0 Hatchback (P41F): 522LX 5.0 Convertible (P44E): 122GT Hatchback (P42E): 1,799GT Convertible (P45E): 555LX 5.0 Sedan (P41E): 681LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,270LX 5.0 Convertible (P44E): 308GT Hatchback (P42E): 2,432GT Convertible (P45E): 1,128LX 5.0 Sedan (P41E): 1,496LX 5.0 Hatchback (P41F): 2,018LX 5.0 Convertible (P44E): 2,616GT Hatchback (P42E): 5,137GT Convertible (P45E): 2,327LX 5.0 Sedan (P41E): 240LX 5.0 Hatchback (P41F): 508LX 5.0 Convertible (P44E): 115GT Hatchback (P42E): 1,027GT Convertible (P45E): 300LX 5.0 Sedan (P41E): 491LX 5.0 Hatchback (P41F): 693LX 5.0 Convertible (P44E): 457GT Hatchback (P42E): 1,348GT Convertible (P45E): 344LX 5.0 Sedan (P41E): 557LX 5.0 Hatchback (P41F): 929LX 5.0 Convertible (P44E): 492GT Hatchback (P42E): 1,647GT Convertible (P45E): 424_____________________________________________________LX 5.0 Sedan (P41E): 5,346 (542 of them Special Service)LX 5.0 Hatchback (P41F): 8,671LX 5.0 Convertible (P44E): 6,606GT Hatchback (P42E): 4,065GT Convertible (P45E): 5,823LX 5.0 Sedan (P41E): 310LX 5.0 Hatchback (P41F): 638LX 5.0 Convertible (P44E): 327GT Hatchback (P42E): 906GT Convertible (P45E): 266LX 5.0 Sedan (P41E): N/ALX 5.0 Hatchback (P41F): N/ALX 5.0 Convertible (P44E): N/AGT Hatchback (P42E): 167GT Convertible (P45E): 54LX 5.0 Sedan (P41E): 637LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,293LX 5.0 Convertible (P44E): 1,086GT Hatchback (P42E): 2,788GT Convertible (P45E): 1,481LX 5.0 Sedan (P41E): N/ALX 5.0 Hatchback (P41F): N/ALX 5.0 Convertible (P44E): 2,193GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 291LX 5.0 Hatchback (P41F): 661LX 5.0 Convertible (P44E): 268GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 231LX 5.0 Hatchback (P41F): 337LX 5.0 Convertible (P44E): 90GT Hatchback (P42E): 565GT Convertible (P45E): 161LX 5.0 Sedan (P41E): 2LX 5.0 Hatchback (P41F): N/ALX 5.0 Convertible (P44E): N/AGT Hatchback (P42E): 1,081GT Convertible (P45E): 228LX 5.0 Sedan (P41E): 843LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,644LX 5.0 Convertible (P44E): 518GT Hatchback (P42E): 2,222GT Convertible (P45E): 729LX 5.0 Sedan (P41E): 449LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,121LX 5.0 Convertible (P44E): 646GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 961LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,392LX 5.0 Convertible (P44E): 261GT Hatchback (P42E): 2,985GT Convertible (P45E): 1,258LX 5.0 Sedan (P41E): 651LX 5.0 Hatchback (P41F): 910LX 5.0 Convertible (P44E): 978GT Hatchback (P42E): 2,477GT Convertible (P45E): 1,366LX 5.0 Sedan (P41E): 176LX 5.0 Hatchback (P41F): 259LX 5.0 Convertible (P44E): 98GT Hatchback (P42E): 327GT Convertible (P45E): 100LX 5.0 Sedan (P41E): 253LX 5.0 Hatchback (P41F): 416LX 5.0 Convertible (P44E): 141GT Hatchback (P42E): 547GT Convertible (P45E): 180________________________________________________________LX 5.0 Sedan (P41E): 7,135 (628 of them Special Service)LX 5.0 Hatchback (P41F): 9,376LX 5.0 Convertible (P44E): 6,382GT Hatchback (P42E): 14,459GT Convertible (P45E): 6,535Cobra Hatchback (P42D): 5,099LX 5.0 Sedan (P41E): N/ALX 5.0 Hatchback (P41F): N/ALX 5.0 Convertible (P44E): 1,503GT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ACobra Hatchback (P42D): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 702LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,252LX 5.0 Convertible (P44E): 459GT Hatchback (P42E): 1,331GT Convertible (P45E): 420Cobra Hatchback (P42D): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 910LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,439LX 5.0 Convertible (P44E): 601GT Hatchback (P42E): 2,239GT Convertible (P45E): 1,227Cobra Hatchback (P42D): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): N/ALX 5.0 Hatchback (P41F): N/ALX 5.0 Convertible (P44E): N/AGT Hatchback (P42E): 549GT Convertible (P45E): 221Cobra Hatchback (P42D): 1,881LX 5.0 Sedan (P41E): N/ALX 5.0 Hatchback (P41F): N/ALX 5.0 Convertible (P44E): N/AGT Hatchback (P42E): 576GT Convertible (P45E): 197Cobra Hatchback (P42D): 9LX 5.0 Sedan (P41E): N/ALX 5.0 Hatchback (P41F): N/ALX 5.0 Convertible (P44E): N/AGT Hatchback (P42E): 840GT Convertible (P45E): 245Cobra Hatchback (P42D): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 371LX 5.0 Hatchback (P41F): 513LX 5.0 Convertible (P44E): 132GT Hatchback (P42E): 500GT Convertible (P45E): 233Cobra Hatchback (P42D): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 1,177LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,802LX 5.0 Convertible (P44E): 561GT Hatchback (P42E): 2,065GT Convertible (P45E): 671Cobra Hatchback (P42D): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 519LX 5.0 Hatchback (P41F): 885LX 5.0 Convertible (P44E): 361GT Hatchback (P42E): NAGT Convertible (P45E): NACobra Hatchback (P42D): NALX 5.0 Sedan (P41E): 1,568LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,915LX 5.0 Convertible (P44E): 424GT Hatchback (P42E): 3,405GT Convertible (P45E): 1,656Cobra Hatchback (P42D): 1,854LX 5.0 Sedan (P41E): N/ALX 5.0 Hatchback (P41F): N/ALX 5.0 Convertible (P44E): N/AGT Hatchback (P42E): N/AGT Convertible (P45E): N/ACobra Hatchback (P42D): 1,355LX 5.0 Sedan (P41E): 906LX 5.0 Hatchback (P41F): 1,226LX 5.0 Convertible (P44E): 2,157GT Hatchback (P42E): 2,529GT Convertible (P45E): 1,438Cobra Hatchback (P42D): N/ALX 5.0 Sedan (P41E): 354LX 5.0 Hatchback (P41F): 344LX 5.0 Convertible (P44E): 184GT Hatchback (P42E): 425GT Convertible (P45E): 177Cobra Hatchback (P42D): N/A